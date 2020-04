No senger Zäit am Sportlycée an engem kuerzen Ofstiecher op der Uni zu Lëtzebuerg studéiert de Luca zënterhier zu Köln.

Vun engem Dag op deen aneren huet et gegollt ëmzedenken. Geléiert gëtt net méi hannert enger Schoulbänk, mee doheem beim Dësch. Och sportlech funktionéiert elo alles anescht. Den Handballspiller trainéiert fir sech eleng. Sportmanagement am 3.Semester studéiert de Steebréckener. Enn Juni, Ugangs Juli wär elo déi nächst Examensperiode gewiescht. Déi gouf elo an den August verréckelt. Beim Longericher SC spillt de Luca den Ament Handball. Dëst ass déi 3. däitsch Bundesliga.