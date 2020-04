Kann dëst Joer iwwerhaapt nach Profi-Tennis gespillt ginn? Dat ass eng gutt Fro, an de Gilles Muller zweiwelt ferm drun.

Ma de fréiere Weltklassespiller huet och berufflech ënnert der Corona-Kris ze leiden.

Kee Profi-Tennis méi 2020? / Reportage Franky Hippert

Och no senger Karriär huet de Gilles Muller nach net fir de Rescht vu sengem Liewe finanziell ausgesuergt. Dofir ass de beschte Lëtzebuerger Tennisspiller vun allen Zäiten zënter senger sportlecher Retrait als Co-Kommentator bei internationalen Tëleeschaînen am Asaz.

"Jo et ass kloer, datt ech och vun der ganzer Saach betraff si wéi all aner Mënsch och. Natierlech entgi mer finanziell Rentréeën, déi elo net erakommen. Mä wei gesot, et geet net ëm eenzel Persounen, et gi bestëmmt ganz ganz vill Leit, déi nach méi betraff si wéi ech. Et geet drëms, datt mer dee Coronavirus elo an de Grëff kréien. Déi, déi Top 10, Top 20 sinn, déi kënnen dat nach verkraaften. Fir déi aner kann et sauer ginn an ech ka mer virstellen, datt duerno Spiller net méi um Circuit dobäi sinn."

Fir de Gilles Muller ass et wierklech schwiereg virauszesoen, wéini et och um Profi-Circuit wäert lassgoen.

"Lo ass bis Mëtt Juli gesot ginn, datt keng Tournoie solle sinn. Ech ka mer awer virstellen, datt et am Tennis méi laang dauert, Tennis ass esou international, well d'Arbittere mussen ageflu ginn, d'Spiller, d'Trainer a sou weider. Ech ka mer virstellen, datt esouguer dëst Joer kee Profi-Tennis méi gespillt gëtt."

Hei zu Lëtzebuerg huet d'Regierung jo matgedeelt, datt d'Sportinfrastrukturen à ce stade jo mol bis den 31. Juli zou wären. A verschiddene Bundeslänner wéi a Rheinland-Pfalz ginn d'streng Mesuren am Kader vum Coronavirus awer och nees fir de Fräizäitsport opgelackert. Vun e Méindeg u kann een zum Beispill nees zu 2 Tennis spille goen. Natierlech mussen dobäi awer d'Verhalensreegelen agehale ginn.