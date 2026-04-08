RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lettland trëtt net unRugby-Match géint Lëtzebuerg fält aus – Frustratioun bei Staff a Spiller

Charlie Stone
Lettland huet an engem offizielle Bréif un d'Lëtzebuerger Rugby-Federatioun confirméiert, datt si decidéiert hunn, de wichtege Match an der Rugby-Europe-Conference am Stade de Luxembourg den 18. Abrëll net ze spillen.
Update: 08.04.2026 12:08
Déi lescht Kéier, wéi d’Lëtzebuerger Nationalekipp an d’Rugby-Trophy opgestigen ass.
© Serge Feltes

Zum Frust vu ville Mataarbechter, Spiller a Benevolle vun der Lëtzebuerger Rugby-Federatioun huet Lettland fir de Match géint Lëtzebuerg an der “Rugby Europe Conference Pool A” Forfait erkläert. Lëtzebuerg kritt domat eng 28:0-Victoire mat Bonuspunkt zougesprach.

No zwou klore Victoirë géint Norwegen (60:6) an Estland (93:0) hat d’lëtzebuergesch Ekipp grousst Potential gewisen a war motivéiert, weider ze konkurréieren an hir Punkt-Differenz am Pool auszebauen. Dës Punkt-Differenz ass entscheedend, well d’Rugby Europe Conference aus fënnef getrennte Poole besteet an nëmmen déi zwou beschten Ekippen no Punkten an eng Play-off-Finall fir den Opstig an d’Rugby Europe Trophy kommen.

Rugby-Europe-Conference Poolen (nach net mat de fënnef zousätzleche Punkte fir Lëtzebuerg aktualiséiert)
© rugbyeurope.eu

Dat war och en Aspekt, deen den Nationaltrainer James Kent ervirgehuewen huet, well d’Ekipp “a Kontroll” vun hirem eegene Wee wëll sinn a sou Situatiounen dat net erlaben. Donieft huet hien op de Manktem u Rhythmus higewisen, mat deem d’Ekipp elo virum Match a Finnland am Mee konfrontéiert ass, well déi lescht Partie am Dezember war. “Et ass en Trëtt an d’Zänn, d’Jonge ware prett. (...) Dee Match war eng wichteg Opportunitéit fir eis. Et wier eis eenzeg Chance gewiescht, déi komplett Ekipp virum nächste Match géint Finnland zesummenzebréngen, et wier entscheedend gewiescht fir d’Preparatioun an d’Kohesioun vun der Ekipp”, esou en enttäuschte Kent.

De Grond fir d’Decisioun vun der lettescher Federatioun, de Match Forfait z’erklären, gouf net genannt. Si erklären och hir Partie géint Estland den 11. Abrëll Forfait.

Elo riicht sech de Bléck op den Auswäertsmatch a Finnland, deen d’Saison ofschléisst. Lëtzebuerg wäert dobäi eng héich Victoire brauchen, fir sech eng Plaz am Play-off fir d’Rugby Europe Trophy ze sécheren.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.