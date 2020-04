En neit Engagement fir de Serge Karier gëtt et aktuell nach net, et sollt awer à priori éischter am Häreberäich leien.

De Coach Serge Karier - Reportage Marc Burelbach

Iwwert de Weekend koum d’Nouvelle, datt de Serge Karier den aktuelle Champion am Volleyball CHEV Dikrech um Enn vun der Saison géing verloossen. De Coach an déi Responsabel vum Veräi wiere sech net iwwert eng gemeinsam Zukunftsvisioun eens ginn, heescht et.

De 47 Joer alen Trainer ass bekannt fir kloer Statements an Ziler ze formuléieren, a mat vill Asaz un der Ëmsetzung vun deenen Ziler ze schaffen. Dat huet dem Serge Karier a senger Zäit als Dammentrainer zu Walfer sëllegen Titelen an Unerkennung verschaaft.

Wéi de Sportsproff den Challenge zu Dikrech 2018 ugaangen ass, war fir hie kloer, datt misst vu Saison zu Saison gekuckt an nei evaluéiert ginn:

"No der éischter Saison war et relativ séier kloer, datt mir géifen eng zweet drun hänken, et war och kloer datt ech op Dikrech komm sinn, fir ee Kader ze hunn deen uewe ka matspillen an em Titel spillen, an ech mengen dat war schlussendlech elo déi gréissten Divergenz."

Den Niveau an der Novotel-League ass an de leschte Jore konstant an d'Luucht gaangen an do wier et utopesch haaptsächlech mat Lëtzebuerger Jugendspiller kënnen ëm Titele matzespillen:

"Mir hunn ganz vill Lëtzebuerger Spiller déi an deene 5 éischten Equippen dra sinn, mä dat sinn awer Spiller mat enger gewëssener Erfarung.Do sinn der awer ganz vill drënner déi een Tour an d'Ausland gemaach hunn.

Wann mir d'Altersmoyenne kucken, an dat ass menger Meenung no dee gréisste Problem hei zu Lëtzebuerg, wann een engem jonke Spiller 5 Minutten Asaz an "net Spëtzematcher" gëtt an deen dann och nach eng gutt Leeschtung bréngt, da mengt op e mol de Spiller a virun allem d'Elteren datt een elo schonn de Niveau huet fir méi Spillzäit ze kréien."

Bis op verschidden Exceptioune géif et deene Jonken dacks u Gedold an u Bëss feelen, fir sech mat den auslännesche Spiller ze moossen, sech konstant weiderzëentwéckelen an op hir Chance ze waarden, fir sech ze etabléieren.

E laangfristegen Opbau wier esou fir de Serge Karier net méiglech an deemno wier hien zum Entschloss komm, d’Engagement um Enn vun der Saison opzeléisen.

Am Laf vun dëser Woch wäert déi Lëtzebuerger Volleyballfederatioun, no Ofsprooch mat alle Veräiner, dann och iwwert de Weiderverlaf an d'Wäertung vun der Saison 2019/2020 decidéieren.