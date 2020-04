Bei den Häre ginn et op alle Fall keng Op- an Ofsteiger.

D'Volleyball Federatioun huet hire Clibb zwou Proposë virgeluecht, wéi déi aktuell Saison ka gewäert ginn.

Elo hunn d'Clibb bis de 5. Mee Zäit fir hire Vott ofzeginn, déi Propose mat de meeschte Stëmme gëtt dann als Wäertung vum Championnat geholl.

De groussen Ënnerscheed an de Proposen ass op an der neier Saison den Dammechampionnat zu 8 oder ausnamsweis zu 9 Ekippe gespillt gëtt.

Hei den Offizielle Communiqué

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver en annexe les propositions du CA concernant l'arrêt du Championnat et de la Coupe 2019/2020 que nous nous permettons de vous soumettre au vote dans le cadre d'une Assemblée Générale extraordinaire.

Vu l’interdiction de rassemblement toujours en vigueur, ladite Assemblée Générale extraordinaire se tiendra par un vote par correspondance conformément au règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures spéciales concernant la tenue de réunions et d'assemblées dans les sociétés et associations.

Nous vous prions dès lors de retourner votre bulletin de vote dûment rempli et signé par le président et le secrétaire du club par voie postale à la FLVB, B.P. 2327, L-1023 Luxembourg avec copie à info@flvb.lu jusqu’au 5 mai 2020 au plus tard.

Salutations sportives,

Pour le Conseil d'Administration

Chantal Schomer

secrétaire générale