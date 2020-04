Déi aktuell sanitär Kris huet natierlech hir Repercussiounen op de Sport...

Manner Auslänner am Volleyball? - Rep. Marc Burelbach

Iwwert déi lescht Jore konnt een och am Volleyball substantiell erhéichte Budgeten bei eenzele Veräiner feststellen. Domat goufen net zu Lescht international Transferten finanzéiert, déi de Niveau konstant erhéicht hunn. De Marc Burelbach huet sech am Interview mam Serge Karier Gedanken iwwert déi ekonomesch Zukunft am Lëtzebuerger Volleyball gemaach.

Kuckt ee sech déi éischt 5 Equippen an der héchster Divisioun am Dammen- ewéi Härevolleyball un, fält engem séier op, datt kee vun deene Veräiner ouni internationale Renfort auskënnt. Dobäi geet et net nëmmen drëm, ëm Titele matspillen ze kënnen, mä och fir de Niveau vun de jonke Lëtzebuerger ze hiewen esou se Serge Karier.

Wa kee gesonde Melange do ass, ass et och net méiglech, sech op engem Training weiderzëentwéckelen. Dat geléngt just wann de nächste Step oder Trainingsintensitéit méi héich ass, ewéi de Level deen een huet.

Nom Championstitel 2019 hat sech de CHEV Dikrech am europäeschen Challengecup ageschriwwen an do géint Luzern an 2 Matcher eng formidabel Leeschtung ofgeruff.

Esou Matcher, sou e Niveau, dat ass en Argument, datt deen een oder anere Jonke vläicht an de Volleyball kënnt. Et ass mat engem Aushängeschëld, wou ee Jugend bei de Sport kritt a net wann een de Jonken eppes um Sëlwertablett zerwéiert.

Domat ass gemengt, datt déi Jonk sech hier Plaz um Terrain mussen duerch Leeschtung, Asaz a Gedold verdéngen. Dat hieft à moyen terme den allgemengen Niveau an dovu profitéiert de ganze Sport an och d’Nationalekipp.

Elo wäert et an Zukunft awer méi schwéier ginn, fir substantiell Zommen an d’international Transferten z'investéieren.

Ganz vill Veräiner sinn hei zu Lëtzebuerg esou opgestallt, datt se Sponsoren hunn an dat ass e gudde Fouss hannebäi, mä hir Haaptrecetten awer iwwer Evenementer generéieren.

Ob dat e Vizfest ass oder all déi Beachen, wou iwwert de Summer organiséiert goufen, dat sinn Evenementer, déi schonn zënter Jore lafen an deenen hir Recettë fest am Budget vun de Veräiner ageplangt sinn. An déi feelen elo natierlech.

Dem Serge Karier no wäerte Veräiner sech an Zukunft och mussen decidéieren, ob se éischter eng Härenekipp oder eng Dammenekipp ganz Uewen an der Tabell wéilten evoluéiere gesinn. Béides wier op Dauer ekonomesch net realistesch.