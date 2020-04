Den Donneschdeg de Moie war d'Chamberkommissioun Sport zesummen.

D'Deputéiert wollte vum Sportminister Dan Kersch wëssen, wéi d'Regierung den Exit ënnert anerem am Fräizäitsport wëll entaméieren. Do dernieft war den Héichleeschtungssport awer och een Thema.

Chamberkommissioun Sport/Reportage Rich Simon

An do goufen et jo schonns e Mëttwoch gutt Nouvellen. Nämlech, dass d'Lëtzebuerger Héichleeschtungssportler vum 4. Mee un nees duerfen an der Coque trainéieren. Den Dan Kersch huet ënnerstrach, dass dat Konzept ënnert anerem mam LIHPS, dem Luxembourg Institut for High Performance in Sports, ausgeschafft gouf.



"Mat deem mir ëmmer a Kontakt waren an och mam COSL eng Rei vu Sécherheetsbestëmmungen definéiert, ënner wéi engen Emstänn an der Coque also an engem wierklech zouene Raum kënne gemaach ginn.", esou den Dan Kersch.

Den LIHPS hätt seng Aarbecht awer déi leschte Wochen net esou gemaach, wéi hien dat hätt solle maachen, seet d'Nancy Kemp-Arendt vun der CSV, déi ee proaktiivt Virgoe vum LIHPS vermësst huet.

"Do hätt ech mir einfach erwaart, wann een esou vill Suen an ee wëssenschaftlechen Zentrum stécht, mat awer deier bezuelte Staatsbeamten, da fannen ech, hätt dee missen innovativ, proaktiv virgoen, fir do Richtlinnen auszeschaffen, wéini een do zu wellechem Moment eng Sportaart hätt kéinte maachen.", esou d'Nancy Kemp-Arendt.

Theoretesch sinn de Gros vun de Sportaktivitéite bis den 31. Juli bei eis am Land verbueden. Fir de President vun der Chamber-Kommissioun Sport, Mars di Bartolomeo vun der LSAP, bedeit dat awer net, dass een net sportlech aktiv ka sinn.

"Et huet jiddwereen d'Méiglechkeet, och esouguer Ekippe-Sportler, fir sech fit ze halen, esouguer toppfit ze halen, och wann d'Infrastrukturen elo zou bleiwen.", betount de Mars di Bartolomeo.

De Claude Lamberty vun der DP wier frou, wann an noer Zukunft méi Sportaktivitéite vun der Regierung erlaabt ginn.

"Et ass awer och ganz kloer, dass d'Regierung dat elo net mat enger eemoleger Aktioun annoncéiert, datt si elo kuckt, ze sichen, wat an nächste Phase méiglech ass. De Sportminister huet eis do gesot, dass hie perséinlech, wann d'Zuelen et erlaben, dass an enger nächster Phas kann opgoen."

De Claude Lamberty huet och nach gesot, dass de Premier Xavier Bettel oppe wier, fir an der nächster Phas vum Déconfinemet Ouverturen ze maachen, wat de Sport ugeet.