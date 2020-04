An der ieweschter Handballdivisioun bei den Hären trieden d'nächst Saison 10 amplaz 8 Ekippen un.

D'nächst Saison spillen an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Handball bei den Hären 10 Ekippen. Dat ass d'Resultat vum zweete Referendum vun der Handballfederatioun.

9 Veräiner ware fir 10 Ekippen, 6 fir 8, esou wéi et bis elo war. An engem éischte Referendum war et eng Patt-Situatioun bei dëser Fro ginn. De Standard a Miersch hunn domat d’Recht, fir d’nächst Saison an der ieweschter Divisioun unzetrieden. De Verwaltungsrot vun der FLH schafft elo Championnats-Formullen aus, déi de Clibb an enger nächster Reunioun solle presentéiert ginn.

2021/2022 sollen dann awer nees just 8 Ekippen uewe matspillen. D'Handballchampionnat gëtt jo wéinst der sanitärer Kris net op en Enn gespillt.