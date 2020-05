Genee wéi déi meeschte Sportaarte läit och den Tennis den Ament op Äis.

Internationalen Tennis / Rep. Rich Simon

D'Fro, déi sech op internationalem Niveau gestallt gëtt, ass déi, ob dëst Joer iwwerhaapt nach gespillt gëtt oder net. National gesinn hofft een op eng Ouverture.

An dat well am Tennis keen direkte Kierperkontakt muss sinn. De President vun der Tennis-Federatioun, de Claude Lamberty, seet, dass een natierlech aus sportlechen Iwwerleeungen hofft, dass d'Tennisterrainen nees opginn. Fir den FLT-President ginn et awer nach Grënn.

"Op der aner Säit awer och ekonomesch, sozial Ouverturen, déi wichteg sinn, well d'Veräiner, déi hunn net ëmmer déi Reserven, déi eng Federatioun huet oder wou de Staat direkt kann hëllefen. Dofir ass et wichteg fir d'Veräiner, dass et an noer Zukunft an den nächste Phasen eng Ouverture ka ginn.", erkläert de Claude Lamberty.

International gesinn, ginn ëmmer méi Leit, dorënner och Spiller, dovunner aus, dass dës Saison keen Tennis méi gespillt gëtt.

"Wann ee mat de Leit schwätzt, déi um internationale Circuit sinn an och do ronderëm, dass een einfach net weess, wat kënnt. Den Tennis huet déi speziell Saach, dass ee ganz vill muss reesen, dass Tournoien op de Kontinenter verdeelt sinn an dass dat net esou einfach ass. Do rassembléiert ee jo vun allen Härelänner Leit op Plazen, esouwuel wat Spiller wéi och den Arbitrage ubelaangt. An ech ka mir virstellen, dass et nach laang dauert, bis eng Normalitéit, wéi mir se kannt hunn, nees méiglech ass.", esou nach de Claude Lamberty.

De Claude Lamberty huet och reegelméisseg Kontakt mat der internationaler Tennis-Federatioun.

"Déi hunn och quasi alles agestallt, wat et gëtt. Och an hirem Man Power. Si funktionéieren, et kënnt all Woch een Update. Mä trotzdeem d'Situatioun ass schwiereg. Bis Mëtt Juli ass op internationalem Plang mol alles ofgesot a wann s de mech haut frees, denken ech, dass och dat nach eng Kéier verréckelt gëtt."

Et dierf een deemno och gespaant sinn, ob den Tournoi op der Kockelscheier Enn dës Joers gespillt gëtt oder net?