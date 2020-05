Vill Sportler wäerte sech freeën: vu e Méindeg u sinn nees all d'Sportaarten erlaabt, déi bausse kënne praktizéiert ginn.

Ënner der Konditioun, datt et kee Kierperkontakt gëtt. Et dierfe keng Kompetitiounen ofgehale ginn, keng Spectateuren nokucken an d'Duschen a Vestiairë mussen zoubleiwen. Fir vill Veräiner dierft et nawell zolidd Aarbecht sinn, dës Mesuren ëmzesetzen. Den Tennisclub Houwald huet souguer schonn an der Ouschtervakanz ugefaange mat plangen, fir esou séier wei méiglech d'Dieren nees opzemaachen.

Wéi déi éischt Unzeeche vun engem Deconfinement komm sinn, huet den TC Houwald direkt reagéiert an schonn ugefaange mat plangen, wéi ee vereenzelt Consignë kéint en Place setzen. Masken an Desinfektiounsmëttel goufe schonn am Virfeld organiséiert a Pläng sinn ausgeschafft ginn, wéi een déi 750 Memberen, déi de Veräin zielt, op den Terrain kéint ënnerbréngen.

Um Ufank vum Confinement war Nofro fir Tennis ze spillen net grouss, dat huet sech zanterhier awer geännert. Zanter Mëtt Abrëll koumen ëmmer méi Demanden eran, fir nozefroen, wéini een Tennisrackett nees kéint an de Grapp huelen.

"Mir krute Reaktioune vun Leit, déi frou sinn, dass et elo nees ugeet an déi zu hirer normaler Stonn spillen. Et ass esou, dass déi en Abo an der Hal hunn, mir op en Outdoor-Terrain geluecht hunn, dass jiddereen nees ka spillen. Mir ginn dovunner aus, dass all Spiller kënnt, fir Tennis ze spillen, wann d'Wieder da gutt ass", sot de Markus Stegmann, President vum TC Houwald.

E Freideg krut de Club d'Recommandatioune vun der Tennisfederatioun geschéckt, déi de Veräin zousätzlech huet missen ëmsetzen. Aus deene geet ervir, dass de Club garantéiere muss, dass Bänke 4 Meter auserneen sinn an Händsche musse bei den Ofzéimatte sinn, fir der elo nëmmen 2 ze nennen.

"Och fir den Training usech hunn Traineren alleguerten Kierfercher, déi Schüler kënne benotzen, fir dass Traineren de Ball net mussen upaken. An Trainere kréien Desinfectanten, fir déi Saachen ze desinfizéieren, déi benotzt goufen", sou nach de Markus Stegmann.

Aus der Sicht vum TC Houwald ass ee frou, e Méindeg nees kënnen d'Dieren opzespären. De Club ass wuel eng ASBL, zielt awer 10 Salariéen. Duerch d'Hëllef vum Staat konnten dës Paien weider bezuelt ginn, allerdéngs sinn aner Recetten ewechgefall. An zwar de Loyer vun der Brasserie an dem Sportsgeschäft.

"Et ass nämlech esou, dass mir op déi Rentréeën ugewisen sinn, fir eis Kreditter ze rembourséieren vun all deem, wat als Anlag hei steet, wat mir mat kofinanzéiert hu mat der Gemeng. Fir eis ass et extrem wichteg, dass et elo erëm lass geet, dass et och ekonomesch an finanziell fir eis opgeet" huet de Markus Stegmann betount.