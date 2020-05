De jonke Nationalspiller Jacques Tironzelli wiesselt nees zeréck op Käerjeng.

Aus dem Handball kënnt d'News dat de jonke Nationalspiller Jacques Tironzelli nees zeréck bei den HB Käerjeng wiesselt an e Kontrakt vun 3 Joer ënnerschriwwen huet.

Am Summer 2019 war de jonke Lëtzebuerger vu Käerjeng bei déi 2. Ekipp vum TBV Lemgo an déi 3. däitsch Liga gewiesselt a kënnt elo also nees bei seng Wuerzelen zeréck.