D'Ekippe-Weltmeeschterschaft am Dëschtennis soll eng drëtte Kéier verluecht ginn, datt huet déi international Dëschtennisfederatioun matgedeelt.

D'ITTF huet den Organisateur a Südkorea gefrot, fir en Datum am Ufank vum nächste Joer ze fannen. U sech sollt d'WM zu Busan virun 3 Méint sinn. Wéinst dem Coronavirus gouf se dunn awer schonn op Enn September verluecht.

Et geet een awer bei der ITTF dovun aus, datt et fir eng Majoritéit vun den Ekippen am September nach net méiglech ass, a Südkorea ze reesen. Lo hofft een also, Ufank 2021 ëm de Weltmeeschtertitel spillen ze kënnen.