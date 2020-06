Um Méindeg ass et d'Nouvelle, datt de Chev Dikrech d'Dammenequipe net fir déi europäesch Coupe umellt.

D'Grënn sinn:

-D'Situatioun am Kontext Covis-19 ass nach ze onsécher

-D'Oplage vun der internationaler Handballfederatioun (Quarantän virun

de Matcher, Tester...) sinn am Amateursberäich schwéier ëmsetzbar

-Et weess een net, wou een hätt misste reesen a wéi et do mat den

Hygiènesmesurë gewiescht wier

-Ouni Zuschauer mussen ze spillen wier och keng richteg Belounung fir

d'Ekipp gewiescht