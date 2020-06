D'Handball-Dammennationalekipp spillt dat nächste Joer keng Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft.

Dat huet de Conseil d'administration a senger Sitzung de leschte Samschdeg esou decidéiert. Dat ass natierlech eng Enttäuschung.

Dammennationalekipp am Handball/Reportage Rich Simon

Ganz laang gouf et keng Dammennationalekipp. Zanter ronn 4 Joer ass dat awer nees de Fall. Am Ufank goufen Testmatcher gespillt, wou et zum Beispill géint de Kosovo eng Victoire gouf. An der EM-Qualifikatioun gouf et ënnert anerem ee Succès géint Finnland. Elo schéngt awer bësse Sand am Gedrift ze sinn. De Conseil d'administration ass zu der Konklusioun komm, dass et besser wier, op d'WM-Qualifikatioun dat nächste Joer ze verzichten. Den FLH-President Romain Schockmel betount, dass ee sech zesumme mam Trainerstaff Grondreegele ginn huet an dat esouwuel bei den Häre wéi och bei den Dammen.

"Wat elo d'Qualifikatioun ugeet, musse mir soen, dass d'Dammen um richtege Wee si bei wichtege Matcher. Mir mussen awer och soen, dass si an der Pre-Qualifikatioun géint Géigner héich verluer hunn a wou déi Géigner dunn awer och géint aner Géigner an der Qualifikatioun héich verluer hunn. Si sinn nach net grad esou wäit, mä si sinn um richtege Wee an et verhënnert net, dass mir aner Matcher organiséieren, wou si méi dovunner hunn.", betount de Romain Schockmel.

De Romain Schockmel bedauert, dass et fir eng kleng Natioune wéi Lëtzebuerg vu Säiten vun der IHF respektiv der EHF net genuch Méiglechkeete ginn, fir international Matcher ze spillen.

"Mir sinn 100 Prozent ofhängeg vun hirem Spillkalenner. Dat verhënnert eis awer net, een attraktive Spillplang fir aner Matcher opzesetzen. Wichteg ass, de Schwong vun den Damme matzehuelen, net ofzebriechen a weider drun ze schaffen, fir besser ze ginn an dann enges Daags mat deene Grousse matzehalen oder fir déi eng oder aner Iwwerraschung ze suergen.", esou nach de Romain Schockmel.

De Romain Schockmel ass sech awer bewosst, dass an Zukunft virun allem och am Dammen-Nowuess muss verstäerkt rekrutéiert ginn.