E Freideg de Mëtteg huet d'Lëtzebuerger Dëschtennis-Federatioun an engem Schreiwes matgedeelt, dass de Peter Engel neien Nationaltrainer gëtt.

De Peter Engel wäert dem Sportdirekter an Nationaltrainer Martin Ostermann am Erwuesseneberäich zur Säit stoen. Och am Jugendberäich wäert hien eng Hand mat upaken.

An de 70er an 80er Jore war de Peter Engel ee vun den erfollegräichsten Dëschtennisspiller an Däitschland. Zanter 1990 schafft hien als Trainer.

De fréieren däitschen Nationalspiller war ënnert anerem schonn hollänneschen Nationaltrainer an Trainer an der Akademie zu Barcelona.

