E Samschdeg war zu Käerjeng den uerdentleche Kongress vun der Lëtzebuerger Dëschtennis-Federatioun.

A knapp zwou Stonne goufen déi 21 Punkte vum Orde du Jour ofgeschafft. De President André Hartmann gouf mat senger Ekipp vun de Veräiner zeréckgewielt an déi proposéiert Statutenännerunge goufen och vun de Veräiner ugeholl.

Duerch d'Cornona-Kris geet den neien an ale President André Hartmann dovunner aus, dass d'Reprise vun de Kompetitioune fir d'Veräiner komplizéiert wäert ginn.

Den André Hartmann

"Et ass iwwer d'Reprise am September diskutéiert ginn awer och schonns am August. Do sinn déi éischte Veräinstournoien annoncéiert an ënnert deenen aktuelle Bedingungen hunn d'Veräiner schonns Schwieregkeeten, fir een normalen Tournoi mat individuelle Matcher ze spillen. Et muss ee sech un d'Sécherheetsmesuren halen, och wat eng Buvette ugeet, respektiv Zuschauer. Dat ass alles net esou evident."

Fir den André Hartmann ass et iwwregens dat 12. Mandat un der Spëtzt vun der Dëschtennis-Federatioun.