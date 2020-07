Déi fréier Nummer 6 spillt mat 57 Joer nach ëmmer Dëschtennis, well et hir Passioun ass, mä och well si Lëtzebuerg eppes zeréck wëll ginn.

Zanter Januar këmmert sech de Sportsministère selwer ëm de Partenariat mat de beschten nationalen Athleten am Kader vun der Promotioun vum Sport.

Aktuell lafe Konventioune mat 10 Athleten an 13 Federatiounen. Déi lescht Sportlerin, déi e Kontrakt ënnerschriwwen huet, ass d'Ni Xia Lian.

1983 huet Ni Xia Lian mat der chinesescher Nationalekipp 2 Goldmedaile bei der WM gewonnen. 10 Joer méi spéit, ass si iwwer Däitschland op Lëtzebuerg komm, wou si net nëmmen hire Mann Tommy Danielsson kenne geléiert huet, mä och den zweeten Deel vun hirer Dëschtennis-Karriär ugefaangen huet, dat jo mat groussem Succès. An och haut mat 57 Joer gehéiert d'Ni Xia Lian zu den Top 50 op der Welt. En Aushängeschëld net nëmme fir den Dëschtennis-Sport, mä och fir de Grand-Duché.

"Luxembourg let's make it happen", an dësem Fall ass et eng Succes Story. 2019 huet sech d'Ni Xia Lian mat enger Bronzemedail bei den Europaspiller zu Minsk fir hir 5. olympesch Spiller qualifizéiert. Eng Nouvelle, déi ronderëm d'Welt gaangen ass. D'Ni Xia Lian ass d'nächst Joer déi eelsten Dëschtennisspillerin, déi jee bei de Summerspiller dobäi wäert sinn. Sëllege Reportage, Artikelen, Dokumentatiounen an Interviewe sinn déi logesch Suite.

Ni Xia Lian erzielt mat Freed hire Liewenswee, dee wuel net ëmmer einfach war, mä si an hir nei Heemescht gefouert huet. Déi fréier Nummer 6 spillt mat 57 Joer nach ëmmer Dëschtennis, well et hir Passioun ass, mä och well si Lëtzebuerg eppes zeréck wëll ginn.

Ni Xia Lian ass eng grouss Ambassadrice vum Sport zu Lëtzebuerg. Eng, déi de Grand Duché mat Houfert zu Tokyo wäert vertrieden.