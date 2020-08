Den aktuellen Direkter Raymond Conzemius vum Sportlycée soll bis dohinner op d'Nofolleg preparéiert ginn.

Mëtt Juli ass offiziell ginn, dass de Raymond Conzemius als Direkter vum Sportlycée ophält an am November bei den nationalen olympesche Kommitee (COSL) wiesselt. De fréieren Héichsprénger gëtt am Abrëll 2022 Nofollger vum Heinz Thews als techneschen Direkter vum COSL. Bis dohinner waarden awer nach grouss Erausfuerderungen. Dofir hëlt den Heinz Thews d'Pensioun och bal 2 Joer méi spéit ewéi geplangt.

Wéi den Heinz Thews 1982 Nationaltrainer vun der Dëschtennisfederatioun ginn ass, huet hien domadder gerechent ronn 2 Joer zu Lëtzebuerg ze bleiwen. Aus 2 wäerten um Enn 40 Joer gi sinn. Den Däitschen, Joergang 53, ass zanter 2002 techneschen Direkter vum COSL a gehéiert deemno zanter Joerzéngten zu der Spëtzt vum Lëtzebuerger Sport.

De Raymond Conzemius wäert Mëtt 2022 dem Heinz Thews seng Positioun beim COSL iwwerhuelen a profitéiert bis dohinner vun der Experienz vu sengem Virgänger. Sou soll den aktuellen Direkter vum Sportlycée sech perfekt an d'Matière aschaffe kënnen.

An de Raymond Conzemius wäert sech an den nächsten zwee Joer nach esou munches beim Heinz Thews kënnen ofkucken, och wat de Management a Krisenzäiten ugeet. D'olympesch Summerspiller sinn op 2021 verluecht ginn, mee och wann et beim leschten IOC Meeting positiv Réckmeldungen a punkto Organisatioun goufen, muss ee weider virsiichteg bleiwen.

Et wier de Sportler, mee och dem Heinz Thews ze gënnen, datt d'Spiller zu Tokyo d'nächst Joer ewéi geplangt kéinten organiséiert ginn. Nieft der Wanterolympiad wier et de perfekten Ofschloss vun enger Karriär am Grand-Duché, déi jo eigentlech nëmmen zwee Joer hätt sollen daueren.