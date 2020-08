Historesch Defaite fir den FC Barcelona an der 1/4-Finall vun der Uefa Champions League géint den FC Bayern.

Fir esou munch Futtball-Experte war et déi virgezunne Finall: den Duell tëscht dem spueneschen an däitschen FCB - um Enn war et e Klassenënnerscheed. An enger dach spektakulärer Partie konnt sech no der regulärer Spillzäit den FC Bayern den Ticket fir d'1/2-Finall sécheren.

No enger éischter Hallschecht mat schonn engem däitleche 4:1 fir Bayern, konnt den däitsche Rekordchampion an den zweete 45 Minutten der Partie weider de Stempel opdrécken a mat engem historeschen 8:2-Succès de Sprong ënner déi lescht 4 packen.

FC Barcelona - FC Bayern 2:8

0:1, 1:4 Müller (4', 31'), 1:1 Alaba - Selbstgol (7'), 1:2 Perisic (22'), 1:3 Gnabry (27'), 2:4 Suarez (54'), 2:5 Kimmich (63'), 2:6 Lewandowski (82'), 2:7, 2:8 Coutinho (85', 88')

Et huet ee sech eng animéiert Partie tëscht Barça a Bayern erwaart, déi neutral Zuschauer virum Ecran goufen an der 1. Hallschecht net enttäuscht: 5 Goler si bannent den éischte ronn 30 Minutte gefall, soudatt et mat enger 4:1-Féierung fir Bayern a Richtung Paus goung. Kuriéis dobäi: Vun deene 5 Goler huet den däitschen FCB se alleguer geschoss huet - den Alaba hat no enger mëssgléckter Ofwieraktioun dat ronnt Lieder am eegene Filet ënnerbruecht.

Nodeems Barcelona an den éischte 45 Minutte reegelrecht iwwerrannt gouf, goung et fir de Pausentéi an d'Kabinnen. Et huet eng däitlech Reaktioun am 2. Duerchgang vu Barça misse kommen, wéilt een nach eemol zeréck an de Match fannen.

Déi 2. Hallschecht goung dunn änlech weider, wéi déi 1. opgehalen huet: d'Barça-Ofwier war net op der Héicht. Ma trotzdeem clever huet sech de Suarez géint de Boateng duerchgesat, fir op den 2:4-Uschlosstreffer ze setzen.

Sollt Barcelona nach emol erukommen?

Dës Fro huet de Kimmich no exzellenter Viraarbecht vum Davies mat engem kloren Nee beäntwert. Den däitsche Rekordchampion war och nom 5:2 an alle Beräicher iwwerleeën an huet an der Schlussphas 2 weider Goler markéiert an domat d'Blamage fir Messi, Griezmann a Co. perfekt gemaach.

Fir d'Katalane war et e ganz besonnesch schwaarzen Owend a vläicht d'Alaude vun enger neier Ära. Vill Spiller waren e Freideg den Owend net op der Héicht, Bayern konnt dofir awer vun de villen einfache Feeler vum Géigner profitéieren an um Enn méi wéi verdéngt gewannen.

De Weidere Programm vum "Final 8"

Um Samschdeg ass déi leschte 1/4-Finall. D'Partie tëscht Manchester City an Olympique Lyon kënnt Dir live op der Tëlee um RTL Zwee an am Stream op RTL.lu an op den Appe suivéieren.