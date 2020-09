Vum 5.-9. September war eng Selektioun vum Lëtzebuerger Jugendkader beim Dëschtennis-Tournoi a Frankräich am Asaz a konnt och eng Partie Medaile gewannen.

Et war den éischten Tournoi zanter Februar, un deem d'Jugendspiller konnten deelhuelen. Wéi et schéint, hu se wärend der Corona-Paus gutt trainéiert, well et konnten direkt 3 mol éischt Plaze gefeiert ginn.

Bei den U15 Jonge geet déi éischt Plau uvn de Maël van Dessen.

Bei den U13 Meedercher gewënnt d'Enisa Sadikovic.

Bei den U11 Jonge gewënnt den Aaron Sahr.

PDF: Pressecommuniqué