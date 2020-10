De Weekend fänkt am Volleyball déi nei Saison am Championnat un. Bei den Damme kann ee sech eng spannend Saison erwaarden.

Walfer, Mamer, d‘Gym Bouneweg a Péiteng - dat waren d'Halleffinaliste vum Championnat am Dammevolleyball 2020. Um Transfertsmarché huet sech nees vill gedoen a muer geet d'Juegd op de grousse Favorit vu Walfer nees vu vir lass. Eng vun den Ekippen, déi den Damme vu Walfer kéint geféierlech ginn, ass de VC Mamer. De Marc Burelbach kuckt zesumme mam Annalena Mach op hir Chancen an der neier Saison.

Virschau Damme-Volleyball / Reportage Marc Burelbach

An der éischter an eenzeger Halleffinall tëschent dem VC Mamer an der Residence Walfer goung Walfer 2020 mat enger 3:0-Victoire vum Terrain. Mat de punktuelle Verstäerkunge gesäit d’Annalena Mach de VC Mamer elo à même, fir dem Favorit e Bee stellen ze kënnen.

Datt et d’lescht Joer nach net duergaange ass, fir reegelméisseg eng perfekt Leeschtung ofzeruffen, louch virun allem um mentale Plang.

Fir Champion ze ginn geet et awer net duer, fir nëmme géint Walfer ze gewannen. Fir d'Annalena Mach hu sech d'Ekippen alleguer verstäerkt. Dikrech krut beispillsweis eng Partie nei Spillerinne bäi a géint d'Gym, wou sech zwar net vill verännert huet, huet ee sech d'lescht Saison ëmmer schwéier gedoen, well si séier spillen an een dat hei am Land net esou gewinnt ass, sou nach d'Mach.

Donieft sollt een och mat Péiteng a Stengefort rechnen, wann et ëm d'Verdeele vun enger Plaz an den Halleffinalle geet. De Volley Bartreng grad wéi den Opsteiger VC Fenténg.

Lass geet et fir de VC Mamer eréischt e Sonndeg mam Match géint Gym Bouneweg

