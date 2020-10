E Mëttwoch den Owend war et d'Suite vum 7. Spilldag an der Axa League am Handball.

Nodeems sech en Dënschdeg den Owend scho Miersch mat 27:26 géint de Standard an Esch mat 37:14 géint Péiteng behaapt haten, stoungen e Mëttwoch den Owend 2 weider Partië vum 7. Spilldag um Programm.

Schëffleng - Red Boys Déifferdeng 24:31

Déifferdeng ass direkt staark an de Match komm an ass och direkt vun Ufank un a Féierung gaangen. Mat 16:9 fir d'Red Boys ass et an d'Paus gaangen. Um Enn wann d'Red Boys 24:31 géint Schëffleng.

Spëtzematch Käerjeng - HB Diddeleng 34:24

Ganz ausgeglach war de Match ugaangen, sou dass et mat 14:14 no 30 Minutten an d'Paus gaangen ass. Zum Schluss wënnt Käerjeng dann awer mat 10 Goler Ënnerscheed mat 34:24.

En Donneschdeg den Owend gëtt de 7. Spilldag mat der Partie Dikrech géint Bierchem ofgeschloss.