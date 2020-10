Fir d'Sarah de Nutte war et e gelongenen Optakt an déi nei Saison beim neie Veräin a Frankräich. Et waarde spannend Erausfuerderungen op d'Lëtzebuergerin.

Neie Veräin fir d'Sarah de Nutte / Reportage Rich Simon

6 Joer huet d'Sarah de Nutte an der däitscher Dëschtennis Bundesliga gespillt. Dës Saison ass dat awer net méi de Fall. D'Lëtzebuerger Nummer 2 ass a Frankräich bei Saint-Quentin gewiesselt. Dëse Méindeg stoung den éischte Match vun der Saison um Programm.

Géint Nîmes gouf et doheem eng 3-1 Victoire an d'Sarah de Nutte huet säi Match och konnte gewannen. Dat war also een optimale Start an d'Saison. Dat franséischt Championnat ass méi staark anzeschätzen wéi dat an Däitschland. Och de Spillmodus mat 12 Ekippen ass een aneren.

Sarah de Nutte: Et spillt ee géint all Ekipp 1. Mol. Sief et doheem oder auswäerts. Z.b. hu mir doheem géint Nîmes gespillt a géint déi wäert mir dann net zu Nîmes spillen, well mir géint jiddwereen 1 Mol spillen. Dat sinn dann 11 Matcher. No deenen 11 Matcher spillen dann déi éischte 4 Play-Off, déi leschte 4 spille Play-Down an déi 5 bis 8 spillen an der Mëtt nach Placéierungen aus. Eist éischten Zil mam Veräin ass an de Play-Off ze kommen. Ech denken, dass dat machbar ass. Géint vill Ekippen ass et 50/50. Mee dat ass dat realistescht Zil wat mir hunn.

D'Zil fir de Veräin aus der Picardie ass also definéiert. Konkret perséinlech Ziler huet d'Sarah de Nutte sech bis elo nach net gesat. Dat huet och domadder ze dinn, dass déi 27 Joer al Spillerin dat franséischt Championnat nach net esou gutt kennt.

Sarah de Nutte: Ech hoffen dass ech all Match gutt preparéiert sinn. D'Resultat kann een och nëmmen esou beaflossen. Fir ze soen; Ech well elo esou vill Matcher gewannen ass ëmmer schwéier ze soen, well ech vill Meedercher och net kennen. Ech kennen der zwar vun internationalen Tournoien. Mä do sinn e puer Chinesinnen, wou ech net weess wéi gutt si sinn oder wéi ech géint si muss spillen. Dat ass emol spannend.

Saint-Quentin ass dat leschte Joer an d'Halleffinalle vun der Champions League komm. D'Sarah de Nutte hätt näischt dogéint, wann dat och dëst Joer nees de Fall wier.