Déi Escher hu sech an der Nodrospartie en Dënschdeg den Owend mat 36:27 behaapt. An der zweeter Partie vum Owend huet den HBD beim Standard gewonnen.

En Dënschdeg den Owend waren an der Axa League am Handball zwee Nodrosmatcher. Diddeleng huet um Standard mat 28:20 gewonnen, obwuel sech de Rekordchampion laang schwéier gedoen huet. Am Spëtzematch huet Esch géint Käerjeng gespillt. D’36:27-Victoire war richteg däitlech zugonschte vum Champion Esch.

E Mëttwoch um 20 Auer ass nees en Nodrosmatch programméiert an zwar spillt Miersch géint Bierchem. Esch - Käerjeng 36:27 (19:11)

Ganz fréi an der Partie huet sech den neien Nationalspiller Milasin Trivic bei deene Käerjenger blesséiert. De Pivot ass virun allem wichteg an der Defense. Duerch Goler vu Martin Muller a Felix Werdel hu sech déi Escher séier ofgesat. No 24 Minutte stoung et 15:8 fir den Doublégewënner.

Virun allem war déi Escher Defense vill méi kompakt wéi déi vun de Visiteuren, déi 19 Goler an den éischten 30 Minutte kasséiert huet, dat beim Resultat vun 19:11 fir Esch.

Nom Säitewiessel hunn déi Käerjenger séier 3 Goler noenee markéiert. Den Handball Esch huet sech net nervös maache gelooss an huet nees relativ séier fir kloer Verhältnisser gesuergt. 10 Minutte virum Enn war et nach en Ecart vu 6 Goler fir den Handball Esch. Zum Schluss huet d'Lokalekipp sech mat 36:27 géint Käerjeng d'Victoire geséchert.

An der Tabell sinn déi Escher elo gläich mat de Red Boys an der Tabell, mee si hunn 1 Match manner gespillt. De Champion huet bis elo nach all Match gewonnen.

Standard - HB Diddeleng 20:28 (11:12)

An der éischter Hallschent war d'Partie ganz ausgeglach an et konnt sech keng Ekipp eng gréisser Avance erausspillen. D'Nues liicht vir hat den HBD mat 12:11.

An den zweeten 30 Minutten hunn d'Gäscht dunn awer gewise wien déi besser Ekipp ass. Lues a lues huet ee sech ofgesat, sou datt et no 51 Minutten 23:18 stoung. Bis zum Schluss konnten déi Diddelenger d'Avance weider ausbauen, fir um Enn verdéngt mat 28:20 beim Standard ze gewannen.