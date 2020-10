Eng spannend Partie gouf et zu Iechternach. Um Enn sollten awer d'Gäscht vum Briddel sech mat 4:3 behapten an zéien domatt an 1/4-Finall vun der Coupe an.

Um Sonndeg de Mëtteg stoung am Lëtzebuerger Sport no allen Ofsoe wéinst der aktueller Situatioun just nach 1/8-Finallen an der Coupe de Lëtzebuerg am nationalen Dëschtennis um Programm. Mam DT Hueschtert/Folscht, Houwald, Berbuerg, Éiter-Waldbriedemes an och Diddeleng hu sech déi kloer Favoritte jeeweils all ouni gréisser Problemer duerchgesat. Eenzeg den DT Lénger huet sech iwwerraschend mat 1:4 géint Rued misse geschloe ginn. Den Iwwerbléck vun de Partien an der 1/8-Finall vun der Coupe de Luxembourg Wëntger - DT Hueschtert/Folscht 0:4 DT Iechternach - Briddel 3:4 Ierpeldeng - DT Diddeleng 0:4 Lëntgen - DT Union Lëtzebuerg 1:4 Lënster - Houwald 0:4 Lénger - DT Rued 1:4 Recken - DT Berbuerg 0:4 Nidderkäerjeng - Éiter-Waldbriedemes 0:4