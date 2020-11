En Dënschdeg goufen d'Véierelsfinalle vun der Coupe am Handball gezunn.

Bei den Häre kréien et am Spëtzematch d'Red Boys mat Diddeleng ze dinn. Käerjeng spillt géint de Standard, Esch géint Schëffleng a Bierchem kritt et mat Miersch ze dinn. Bei den Damme spillt Dikrech géint d'Red Boys. Käerjeng muss géint de Museldall untrieden. Den Handball Esch krut Diddeleng zougeloust a Miersch spillt géint Réiden.

D'Matcher sollen no der Covid-19 Ënnerbriechung am Januar gespillt ginn.