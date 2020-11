E Samschdeg den Owend war den Allersmatch am Handball beim European Cup, wou d'Damme vum HB Käerjeng op d'Tschechinne vun DHC Slavia Prag getraff sinn.

Am European Cup war et fir den Allersmatch vum 3. Tour géint DHC Slavia Prag e schwéieren Owend fir déi Käerjenger Dammen.

No enger Stonn stoung mat 21:37 en däitlecht Resultat zu Gonschte vu Prag um Tableau d'Affichage, dat ebe mat engem Ënnerscheed vu 16 Unitéiten.

De Retourmatch ass dann e Sonndeg um 18.00 Auer.

HB Käerjeng - DHC Slavia Prag 21:37 (10:21)

Den Ament gëtt jo hei zu Lëtzebuerg keen Handballchampionnat gespillt, mat wéineg Spillpraxis ass d'Ekipp vum Trainer Zoran Radojevic deemno an dëse Match gaangen.

Déi Käerjenger haten et vun Ufank un immens schwéier géint e staarke Géigner - ëmmerhin stoung op der anerer Säit den dräizéngfachen tschechesche Champion.

No der 1. hallwer Stonn louchen d'Gäscht scho mat 12:4 am Avantage.

Am weidere Verlaf vun der 1. Hallschecht kruten d'Käerjenger Damme kee Fouss an d'Dier a sou goung et mat engem 10:21 an d'Paus.

Och no der Paus haten d'Lëtzebuergerinnen e ganz schwéiere Stand a sou stoung et 20 Minutte viru Schluss 14:28 aus der Siicht vu Käerjeng. Och wann den Ecart grouss war, hunn déi Käerjenger gekämpft. Um Enn war et allerdéngs eng däitlech Defaite.