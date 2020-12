Déi Lëtzebuerger Handballfederatioun huet d'Resultat vun engem Referendum matgedeelt.

Dobäi ass erauskomm, datt nodeems de Championnat Enn Januar mat den Nodrosmatcher soll weidergoen, d'Punkte vun der Allersronn gedeelt ginn, wann et an de Play-off erageet. Da koum och eraus, datt d'nächst Saison 10 Ekippen an der ieweschter Divisioun bei den Häre spille sollen.