De Weekend spillt den HC Bierchem am Kader vum EHF European Cup 2 Mol an Éisträich. De Géigner am 3. Tour heescht Insignis Handball Westwien.

Den HC Bierchem spillt e Samschdeg an e Sonndeg an der drëtter Ronn vum europäeschen EHF Cup bei Westwien. Fir d'Hären aus dem Réiserbann ass d'Deplacement an Éisträich scho speziell. Op där enger Säit ass d'Participatioun an enger Coupe d'Europe ëmmer eng Belounung fir d'Spiller, op där anerer Säit hu Ben Weyer a Co. zanter 3 Wochen, duerch d'Covid-Mesuren am Sport hei am Land, keen Handball méi kënne spillen.

Bierchem am EHF Cup/Reportage Franky Hippert

Dat mécht d'Preparatioun op dësen internationale Rendezvous natierlech net méi einfach. Den HC Bierchem huet den 21. Oktober säi leschte Match gespillt an dee leschten Ekippen-Training war an der Woch vum 21. November. Dat ass schonn e grousse Nodeel, esou den Tom Majerus, Teammanager vun deene Réiserbänner.

"Eis feelt de Rhythmus komplett. Matcher sinn awer ëmmer anescht wei den Training, zum Beispill wéi s de an der Verdeedegung upécks. Mir hunn zwar elo 4 Trainingen zu Wien, mä et gëtt awer schwéier, dee Retard opzehuelen."

Déi Bierchemer hu sech an der ganzer Zäit individuell doheem misse fit halen. De Géigner Westwien huet eng Ekipp mat jonken talentéierte Spiller.

"Vläicht si si en Tick besser wéi mir. Si spillen eng offensiv aggressiv Verdeedegung a spillen dann op Konterattack."

Fir den Tom Majerus ass déi eegen Taktik awer och kloer: "Mir musse probéieren, am Ugrëff laang ze spillen, datt se zappeleg ginn, fir datt se nervös ginn, fir de Ball séier ze kréien a mir da vun hire Lächer profitéieren."

An Éisträich leeft de Championnat zanter September ouni Ënnerbriechung. Westwien huet an 12 Matcher 5 Mol gewonnen, 3 Mol gläichgespillt a 4 Mol verluer. An deenen zwee leschte Jore goufen d'Éisträicher all Kéier am 2. Tour géint eng belsch respektiv eng hollännesch Ekipp eliminéiert. Déi Bierchemer wëssen, datt et net einfach gëtt. Et gleeft een awer drun.

Den Allersmatch ass e Samschdeg den Owend um 19 Auer. De Retour e Sonndeg de Mëtteg um 16 Auer. De Match e Sonndeg ass op der Tëlee um RTL Zwee an am Livestream op RTL.lu mat Lëtzebuerger Commentairë vum Serge Olmo a Gilles Tricca ze gesinn.