Um Donneschdeg ass d'Pressekonferenz vum Sportminister Dan Kersch iwwert Detailer, wéi et am Sport virugeet.

Um Dënschdeg huet den Dan Kersch RTL-Informatioune confirméiert, datt zum Beispill d'Championnater um héchsten Niveau nees kënnen ufänken. Eppes, wat bei de Federatioune fir opootmen dierft suergen.

Restart Handball/Reportage Jeff Kettenmeyer

Sou zum Beispill am Handball, de President vun der FLH Dr. Romain Schockmel.

"Déi Restriktiounen hunn elo den Accès zu der Hal an domat zum Training nees opgehuewen. Dat erlaabt eis, d'Championnat nees unzefänken no engem Schema, wat mir schonns viru Wochen ausgeschafft hunn. Mir kënnen elo mat enger gewësser Trainingszäit dann nees mat de Matcher Enn Januar oder Ufank Februar ufänken."

Bis dohin waart awer nach e bëssen Aarbecht op d'Spiller an déi Responsabel vun de Veräiner. Et geet och drëms, fir no enger laanger Paus nees lues a lues a Form ze kommen an Blessuren sou gutt et geet ze verhënneren.

"Wa mir beim Ufank e puer méi schwaach Leeschtungen dobäi hätten, wier u sech normal, mä ech sinn awer iwwerzeegt, datt d'Equippen esou opgestallt sinn, datt si dee Problem wäerte geléist kréien an ech sinn zouversiichtlech, datt mir an der kuerzer Trainingszäit nees kënnen eng gewësse Spillpraxis opbauen an ech hoffen och, datt d'Blessuren och ausbleiwen."

Fir ee Maximum u Sécherheet ze garantéieren, wier och den Asaz vun de Schnelltester bei de Sportler eng gutt Alternativ, sou den Dr Romain Schockmel.

"Do muss ee soen, datt déi am Ufank vläicht nach net sou technesch ausgeräift waren, mä an deene leschte Méint ass do ee grousse Progrès geschitt an domat kann een déi Tester als absolut fiabel ugesinn. Si ersetzen awer keng PCR-Tester. Et geet drëms, fir sou séier wéi méiglech ee positive Fall ze detektéieren."

Wéi den Detail a punkto Restart am Sport ausgesäit, presentéiert de Sportminister Dan Kersch um Donneschdeg um 11 Auer op enger Pressekonferenz.