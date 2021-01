Et ass eng WM, iwwert déi an de leschte Wochen op Grond vun der Corona-Pandemie vill diskutéiert gouf an d'Meenunge vun den Acteure wäit ausernee goungen.

Handball-WM a Corona-Zäiten / Reportage Jeff Kettenmeyer Eng Partie Spiller notamment bei eisen däitschen Noperen hunn am Virfeld vun dëser Weltmeeschterschaft annoncéiert, net drun deel ze huelen. Fir de fréiere Lëtzebuerger Nationalspiller Dany Scholten eng Decisioun, déi an der aktueller Zäit nozevollzéien ass. "Et ass verständlech, datt verschidde Spiller net wëlle spillen. Déi däitsch hunn dat domat begrënnt, datt si an dëser Zäit hir Famill net wëllen ee Mount eleng loossen an och net wëllen de Risiko agoen, fir sech dohannen z'infizéieren. Et ass dovun auszegoen, datt den Ament Donkelziffer an Ägypten och vill méi héich ass, wéi dat, wat kommunizéiert gëtt. Ob elo eng WM ënnert deene Konditioune muss gespillt ginn, kann een diskutéieren. Wann een allerdéngs weess, datt de President vun der internationaler Handballfederatioun een Ägypter ass an deen och e puer lukrativ Geschäfter a puncto Fernseerechter ausgehandelt huet, da versteet een, wisou déi WM muss gespillt ginn." Laang huet et souguer duerno ausgesinn, wéi wann och d'Spectateuren an den Halen erlaabt wieren, allerdéngs ass hei den Drock vu baussen, virun allem vun de Spiller, ze grouss ginn. "Och 16 Kapitänen, déi eppes ënnerschriwwen hunn, fir ouni Spectateuren ze spillen. D'lescht Woch hu souguer grouss Stare gesot, datt si vläicht wéilten op dës WM ënnert deene Konditioune verzichten an dat kann den Handballweltverband sech net leeschten. Sou datt et awer elo schonn dat richteg Zeechen ass, fir ouni Fans ze spillen." Den Optaktmatch vun der Handball-WM ass e Mëttwoch den Owend um 18 Auer tëscht Ägypten an Chile. Links Handball-WM a Corona-Zäiten / Reportage Jeff Kettenmeyer