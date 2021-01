Dës Decisioun huet de Competition-Management vum Weltverband IHF e Sonndeg de Moie matgedeelt.

Dee fir e Sonndeg geplangte Match an der Virronn vun der Handball-Weltmeeschterschaft an Ägypten tëscht Däitschland dem Cap Vert gouf ofgesot. D'Partie gëtt mat 10:0 Goler an 2:0 Punkte fir Däitschland gewäert. D'DHB-Ekipp vum Nationaltrainer Alfred Gislason steet domadder bei der WM virzäiteg an der Haaptronn.

D'IHF hat e Samschdeg iwwer zwee nei positiv Corona-Tester beim Cap Vert informéiert. Well den Aussesäiter am Tournoi wéinst e puer Corona-Fäll schonn e Freideg nëmme mat 11 Spiller géint Ungarn ugetruede war an elo zwee weider Fäll dobäi komm sinn, hunn d'Afrikaner net méi déi dem Reglement no virgeschriwwen zéng Spiller am Kader. Doduerch kann de Match e Sonndeg géint Däitschland net gespillt ginn.