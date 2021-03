Am zweete Match vun der Pre-WM-Qualifikatioun ass et fir d'Lëtzebuerger Dammen trotz enger gudder éischter Hallschent näischt ze huele ginn.

E Freideg huet Lëtzebuerg mat 18:22 géint Israel de Kierzere gezunn

E Samschdeg ass et dann am zweete Match géint d'Ukrain gaangen. No enger ausgeglachener Ufanksphas ass d'Ekipp aus der Ukrain ëmmer besser an d'Rulle komm. Trotzdeem huet d'Lëtzebuerger Ekipp gutt dergéint gehalen a konnt sou virun der Hallschent de Réckstand verréngeren. Mat enger 14:12-Féierung fir d'Ukrain ass et sou no 30 Minutten an d'Paus gaangen.

Am zweeten Duerchgang huet sech d'Stäerkt vun de Gäscht ëmmer méi bemierkbar gemaach a sou ass d'Ukrain lues a lues dervugezunn. D'Lëtzebuerger Ekipp hat Problemer mam héijen Tempo matzehalen a sou ass et net méi gelongen drunzebleiwen. Um Enn wënnt d'Ukrain sou mat 28:21.

E Sonndeg geet et da fir d'Lëtzebuerger Damme an de leschte Match. D'Partie géint d'Slowakei kënnt Dir och nees op RTL.lu am Livestream kucken.