Käerjeng konnt nëmmen déi éischten 10 Minutte mathalen, duerno war Bierchem déi kloer dominéierend Ekipp.

E Samschdeg den Owend waren d'Hären am Lëtzebuerger Handball-Championnat am Titelgrupp respektiv an der Relegatioun am Asaz. Bei den Damme gouf iwwerdeems och fir de Kont vum 6. Spilldag am Titelgrupp gespillt. Um Samschdeg koum d'Nouvelle, dass de Match tëscht Diddeleng an de Red Boys bei den Häre wéinst Corona huet misste verréckelt ginn.

Härenhandball

Titelgrupp

Bierchem - Käerjeng 37:24 (21:13, 37:24)

Am Titelgrupp vum Härenhandball koum et um Samschdeg zum Match tëscht den Tabelle-4. vu Bierchem an dem 2. vu Käerjeng. An enger enker Ufanksphas konnt sech keng vu béide Formatiounen ofsetzen. Et goung hin an hier a sou stoung et no 10 Minutten och nach knapp 6:5 zu Gonschte vu Bierchem. Duerno konnt sech d'Lokalekipp awer lues a lues eng gréisser Avance erausspillen a si konnten hir offensiv Qualitéiten ausspillen a sou hate si beim Score vun 11:7 eng éischte Kéier 4 Goler Virsprong op Käerjeng. Käerjeng war duerno offensiv wéi defensiv net op der Héischt, a sou konnt Bierchem hir Avance ëmmer weider ausbauen a sou hate si no 30 Minutten ewell 8 Punkte Virsprong op den Tabellen-2., dëst beim Stand vun 21:13 zu Gonschte vun der Lokalekipp.

Nom Téi waren et weider déi Bierchemer, déi de Match kloer dominéiert haten. Bei Käerjeng gouf et virun allem offensiv vill technesch Feeler a sou konnt Bierchem d'Féierung konstant weider ausbauen. Virun allem de Leon Biel mat 8 Goler an den Ariel Pietrasik mat 7 Goler konnte bei Bierchem iwwerzeegen. Käerjeng war vun der Roll, si konnte Bierchem iwwer wäit Strecken näischt entgéintsetzen a sou gouf et um Enn eng kloer 37:24 Victoire fir Bierchem.

Relegatioun

Bartreng - Standard 19:27 (8:15, 19:27)

Péiteng - Schëffleng

20:15 Auer

Dammenhandball

Titelgrupp

HB Esch - CHEV Dikrech 17:30 (4:19, 17:30)

Bei den Damme koum den Tabelleleschten aus dem Titelgrupp, den HB Esch, beim CHEV vun Dikrech ënner d'Rieder. Vun Ufank u konnt Dikrech dem Tempo diktéieren. Esch war souwuel offensiv wéi defensiv iwwerfuerdert a sou konnt Dikrech fréi mat 9:0 a Féierung goen. Et hat bis zur 9. Minutt gedauert, éiert Esch deen éischte Gol markéiere konnt. Bis zur Paus war de Match ewell zu Gonschte vun de Gäscht entscheet, hei stoung et 19:4 aus Dikrecher Sicht.

No der Paus war Esch am Verglach zum éischten Duerchgang däitlech verbessert a sou konnte si de Réckstand och liischt verkierzen, ouni Dikrech allerdéngs a Gefor ze bréngen an de Match nach eng Kéier spannend ze gestalten. Um Enn gouf et soumat eng 17:30-Defaite vum HB Esch géint de CHEV Dikrech.

Museldall - Käerjeng 15:20 (7:9, 15:20)

Virun allem offensiv gouf et an der Partie tëscht den Damme vum Museldall a Käerjeng eng éischter schwaach Virstellung. Virun allem der Lokalekipp sinn an de 60 Minutte nëmme 15 Goler gelongen. Fir den Tabellen-3. vu Käerjeng gouf et um Enn eng wichteg Victoire géint den Tabellennoper vum Museldall.