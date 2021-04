Wéinst e puer Coronafäll an der Ekipp vun Déifferdeng kann d'Partie am Titelgrupp vum Championnat net gespillt ginn.

An der Axa League am Härenhandball sollt et e Samschdeg den Owend um 20.15 Auer am Titelgrupp zum Duell tëscht dem HB Diddeleng an de Red Boys Déifferdeng kommen. D'Partie gouf um Samschdeg awer ofgesot, dat well et op Säite vun de Red Boys e puer Coronainfektioune gëtt.