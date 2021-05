Am decisiven 3 Match bei den Damme konnt sech Walfer um Enn mat 3:1 géint d'Gym duerchsetzen a sech fir d'Finall qualifizéieren.

No der 3:1-Victoire vun der Gym géint Walfer um Samschdeg koum et um Sonndeg zur entscheedender 3. Halleffinall. Hei konnt sech Walfer um Enn mat 3:1 an de Sätz duerchsetzen an den Ticket fir d'Finall léisen.

Dammevolleyball

Halleffinallen

Walfer - Gym Volley 3:1 (27:25, 25:22, 16:25, 25:19)

No den éischten zwee enken a serréierte Sätz konnt sech Walfer um Enn mat 3:1 duerchsetzen a sou den Ticket fir d'Finall zéien. Soumat konnt sech Walfer erfollegräich fir d'Defaite um Samschdeg revanchéieren. An der Finall trëfft Walfer op d'Damme vu Mamer.

Playdown

Bartreng - Péiteng 1:3 (16:25, 20:25, 25:20, 26:28)

Härevolleyball

Finall

Bei den Häre gouf et um Samschdeg ewell eng Victoire fir Stroossen géint Luerenzweiler an der 1. Finall.

Playdown

Iechternach - CHEV Dikrech 0:3 (18:25, 15:25, 18:25)