Stroossen huet mat enger staarker Leeschtung déi éischt Partie mat 25:16, 25:16, 25:21 no 3 Sätz fir sech entscheet.

E Samschdeg ass bei den Hären déi 1. Finall vum Best-Of-Three-Modus tëscht Stroossen a Luerenzweiler gespillt ginn. Bei den Damme stoung iwwerdeems eng 2. Halleffinall um Programm.

Härevolleyball

Finall

VC Stroossen - VC Luerenzweiler 3:0

(25:16, 25:16, 25:21)

Am éischte Match vun der Finall am Championnat huet Stroossen dem VC Luerenzweiler keng Chance gelooss. Mat 25:16, 25:16 a 25:21 ass d'Partie mat enger 3:0-Victoire op en Enn gaangen. D'Entscheedung ëm de Championstitel kéint mat enger zweeter Stroossener Victoire falen, wann déi 2. Finall den 9. Mee gespillt gëtt.

3. Plaz

VC Fenteng - Escher VBC 2:3

(27:25, 25:22, 25:27, 26:28, 11:15)

Playdown

Dammevolleyball

Halleffinallen

Gym Volley - RSR Walfer 3:1

(15:25, 25:19, 25:17, 25:22)

Bei den Dammen hat den RSR Walfer d'Chance sech duerch eng weider Victoire an der 2. Halleffinall fir d'Finall ze qualifizéieren. Den Gym Volley hat do awer eppes dergéint a konnt op d'Defaite am 1. Match eng Äntwert weisen. Um Enn stoung eng 3:1-Victoire fir d'Lokalekipp a sou fällt d'Entscheedung an der 3. Halleffinall, déi schonn e Sonndeg gespillt gëtt.

Playdown