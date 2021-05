An enger ganz enker Schlussphas huet d'Entscheedung um Enn missen am 7-Meter-Schéisse falen, wou sech Bierchem mat 28:27 géint d'Red Boys duerchsetzt.

An der Finall vun der Coupe bei den Häre stounge sech um Sonndeg an der Coque d'Red Boys a Bierchem géigeniwwer. An den Halleffinallen um Samschdeg konnt sech Bierchem knapp mat 23:22 géint Esch duerchsetzen, fir d'Red Boys gouf et eng 33:27-Victoire géint Käerjeng

An den éischte Minutte waren et déi Déifferdenger, déi méi vum Match haten a sech sou och eng éischt méi däitlech Féierung erausspille konnten. No gutt 10 Minutte waren d'Red Boys nämlech mat 6:2 a Féierung, bei Bierchem hat et virun allem an der Offensiv un Duerchsetzungskraaft gefeelt. Duerno war Bierchem erwächt a koum besser an de Match, ma d'Red Boys konnten hir Avance konstant oprecht erhalen. Trotz 5 Goler vum Yann Hoffmann an der éischter Hallschent louch Bierchem no 30 Minutte mat 4 Goler am Réckstand, dëst beim Score vun 9:13 aus hirer Sicht.

No der Paus koum Bierchem besser zréck op den Terrain. Virun allem am offensive Beräich war Bierchem am Verglach mam éischten Duerchgang däitlech verbessert a sou konnte si bis zur 40. Minutt bis op ee Gol un d'Red Boys erukommen, dëst beim Stand vu 16:15 zu Gonschte vun den Déifferdenger. Duerno huet sech eng spannend Finall entwéckelt an och den Tempo vun der Partie war däitlech erhéicht. Ugefouert vum Leon Biel, deen no der Paus däitlech verbessert opgetruede war, konnt Bierchem 10 Minutte viru Schluss souguer a Féierung goen. Hei stoung et 21:20 fir Bierchem. An de leschten 10 Minutte goung et hin an hier a sou konnt sech um Enn keng Ekipp een Avantage erausspillen, esou dass et mat 23:23 an eng Verlängerung goung.

© Serge Olmo

Och an der Verlängerung konnt sech keng Ekipp duerchsetzen, esou dass d'Entscheedung nom 26:26-Remis no 70 Minutten am 7-Meter-Schéisse fale sollt.

Hei waren et déi Bierchemer déi sech denkbar knapp duerchsetze konnten. Um Enn war et de Geoffrey Guillaume, deen den entscheedende 7 Meter verwandele konnt an op 28:27 zu Gonschte vu Bierchem gesat hat.

