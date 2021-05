D'Musel-Pikes verléiere géint Steesel an hunn domadder keng Chance méi op d'Playoffs. Contern an de Basket Esch wannen däitlech.

Am Basket stoung um Samschdeg de leschte Spilldag virun de Playoffs um Programm. Opgrond vu Matcher déi duerch positiv Corona-Fäll ausgefall sinn gëtt et awer nach eng ganz Rei Matcher déi mussen nogespillt ginn.

De Basket Esch wënnt däitlech mat 103:61 géint Hiefenech. Déi Hiefenecher hunn domadder keng Chance méi et an d'Playoffs ze packen. D'Musel-Pikes zéien mat 67:75 géint Steesel de Kierzeren an domadder hunn och si keng Chance méi op d'Qualifikatioun vun de Playoffs. Den T71 Diddeleng klappt den Tabelleleader Ettelbréck a steet sécher an de Playoffs. Si hunn allerdéngs nach 3 Matcher ze spillen a kënnen an der Tabell nach e puer Plaze klammen. Och Contern steet an de Playoffs no hirer däitlecher Victoire vun 101:57 géint den Telstar Hesper.

Härebasket

Basket Esch - US Hiefenech 103:61 (26:18, 26:11, 22:10, 29:22)

Musel-Pikes - Amicale Steesel 67:75 (16:9, 18:28, 13:23, 20:17)

T71 Diddeleng - Etzella Ettelbréck 93:72 (32:18, 22:21, 18:27, 21:7)

AB Contern - Telstar Hesper 101:57 (29:25, 19:12, 30:16, 23:4)