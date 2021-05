An der 2. Finall vun der Total League konnt sech den T71 Diddeleng mat 80:69 zu Walfer behaapten. D'Decisioun fält domat de 5. Juni am drëtte Match.

Nodeems sech d'Résidence Walfer an der éischter Finall mat 79:64 behaapte konnt, stoung den T71 an der zweeter Partie ënner Drock.

Am éischte Véierel ware béid Ekippe konzentréiert a mam Bléck op de Score hu sie sech och net vill huele gelooss. Am weidere Spillverlaf konnt sech d'Ekipp vun Diddeleng dann e Stéck ofsetzen a sou stoung et no zwee Véierel 43:37 fir d'Gäscht. Och an der zweeter Hallschent vum Match war den T71 weider spillbestëmmend a sou hu sie sech um Enn verdéngt mat 80:69 géint Walfer duerchgesat.

Domat fält d'Decisioun ëm de Championstitel an der drëtter Finall, déi de 5. Juni um 20.00 Auer gespillt gëtt.