De Basket Esch konnt sech mat 100:90 géint Contern fir d'Halleffinall qualifizéieren a fir den T71 Diddeleng gouf et eng kloer Victoire géint Fiels.

Am Lëtzebuerger Basket-Championnat goufen en Dënschdeg den Owend bei den Hären déi lescht zwou Véierelsfinallen an der Total League gespillt.

Fir d'Arantia Fiels gouf et am Match géint den T71 näischt ze huelen. D'Ekipp vun Diddeleng war vun Ufank u spillbestëmmend a konnt sech um Enn mat 106:64 behaapten.

An der zweeter Partie vum Owend gouf et fir de Basket Esch eng knapp Victoire géint den AB Contern. Déi Escher hunn no dräi gudde Véierel zum Schluss nach eng Kéier kuerz geziddert, ma um Enn ass et duergaange fir sech eng Plaz an den Halleffinallen ze sécheren.

Do geet et fir de Basket Esch dann e Sonndeg um 17.15 Auer géint d'Etzella Ettelbréck. An der zweeter Halleffinall kënnt et da méi spéit um 18.30 Auer zum Duell tëscht dem T71 Diddeleng an der Résidence Walfer. Gespillt gëtt dobäi am Best-Of-Three-Modus.