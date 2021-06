Duerch eng 89:73-Victoire géint d'Résidence vu Walfer séchere sech d'Damme vum T71 am drëtte Match vun der Finall de Championstitel an der Total League.

Nodeems sech an der 1. Finall Walfer an an der zweeter Finall Diddeleng behaapte konnt, ass d'Decisioun ëm de Championstitel e Sonndeg den Owend am drëtte Match vum Best-Of-Three Modus gefall.

De bessere Start an de Match huet allerdéngs d'Lokalekipp vun Diddeleng erwëscht. Schonn am éischte Véierel konnte sie sech sou e Virsprong vun 10 Punkten opbauen. Walfer ass et net wierklech gelongen eng Äntwert op déi staark Leeschtung vum Géigner ze weisen. Den T71 huet säi Spill duerchgezunn a louch sou zur Hallschent scho mat 48:31 a Féierung. Um Bild vum Match huet sech och an den zwee leschte Véierel net vill geännert. Um Enn behaapte sech déi Diddelenger Damme verdéngt mat 89:73 géint d'Résidence vu Walfer a sinn domat fir déi éischte Kéier zanter 2009 neie Lëtzebuerger Champion.