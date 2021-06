E Mëttwoch den Owend war et d'Suite vun den Halleffinallen am Basketchampionnat.

De leschte Weekend hat sech d'Etzella an der éischter Halleffinall knapp géint de Basket Esch behaapt. E Mëttwoch den Owend stoungen déi Escher domadder ënner Drock an hunn eng Victoire gebraucht, fir an der Best-of-three-Serie auszegläichen an nach eng Chance op d'Finall vum Championnat ze hunn. An den Drock huet der Ekipp vun Esch wéi et schéngt och gutt gedoen, well si gewannen de Match um Enn dann dach zimmlech kloer mat 102:81. Domadder wäert dann e Freideg d'Decisioun am 3. Match falen.

© Shari Shenten / RTL

Den T71 hat sech de leschte Weekend kloer am éischte Match géint Walfer behaapt. Virun den eegene Spectateuren ass et dann och dës Kéier zu Gonschte vum T71 ausgefall, dat mat 93:76 a stinn domadder an der Finall vum Championnat.