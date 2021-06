An der zweeter Finall konnt sech den T71 mat 82:71 géint de Basket Esch behaapten an ass domat fir déi éischt Kéier zanter 2015 nees Lëtzebuerger Champion.

E Freideg den Owend stoung am nationale Basketchampionnat bei den Hären déi zweet Finall vum Best-Of-Three-Modus um Programm. No der Diddelenger Victoire en Dënschdeg gouf et fir de Basket Esch och am zweete Match näischt ze huelen. Um Enn war den T71 nees déi besser Ekipp a sou séchere sie sech mat enger 82:71-Victoire de Championstitel an der Total League.

Déi ronn 300 Spectateuren an der Hal zu Lalleng hunn eng ausgeglachen Ufanksphas ze gesi krut, an där béid Ekippe sech awer deelweis schwéier gedoen hunn hir Chancen ze notzen. Dat huet sech am zweete Véierel dann awer liicht verbessert a sou stoung an der Paus eng 42:35-Féierung fir den T71.

Offensiv huet sech Esch immens schwéier gedoen, ma och déi Diddelenger konnten am drëtte Véierel ënnert dem Kuerf net sou richteg iwwerzeegen. Trotzdeem ass de Virsprong vun de Gäscht weider gewuess an um Enn ass et den Escher trotz enger staarker Schlussphas net méi gelongen d'Partie ze dréinen. Domat séchert sech den T71 duerch eng 82:71-Victoire géint Esch den éischte Championstitel an der Total League zanter 2015.