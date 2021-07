Nodeems d'Phoenix Suns déi éischt zwee Matcher gewanne konnten, hunn d'Milwaukee Bucks elo zeréckgeschloen.

Si hunn an der Nuecht op e Méindeg mat 120:100 gewonnen a bleiwen domat an der Course ëm den Titel. Beschten Acteur bei den Bucks war op en Neits den Giannis Antetokounmpo.