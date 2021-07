An der 5. Partie hu sech d'Bucks an der Nuecht op e Sonndeg eiser Zäit mat 123:119 géint d'Phoenix Suns behaapt.

An der NBA, der Nordamerikanescher Basketball-Profiliga, feelt de Milwaukee Bucks nach eng Victoire fir den Titel perfekt ze maachen. Am fënnefte Match hu sech d'Bucks an de leschte Sekonne mat 123:119 géint d'Phoenix Suns behaapt.

An der Best-of-seven-Serie steet et elo 3:2 fir d'Bucks.

Déi sechst Partie ass an der Nuecht op e Mëttwoch eiser Zäit. Fir Milwaukee wär et deen zweeten Titel no 1971.