Am leschte Match vun der Final-Serie hunn d’Bucks sech an eegener Hal 105 op 98 géint d’Phoenix Suns duerchgesat a wannen d’Serie domadder 4-2.

Et ass den 2. Championstitel an der Geschicht vum Veräin, genee 50 Joer nom 1. Titel am Joer 1971, deemools nach mam Kareem Abdul-Jabbar.

Decisive Spiller an der Finalserie dëst Joer war de Griich Giannis Antetoukonmpo, mat eleng 50 Punkten am leschte Match, 14 Rebounds a 5 Blocks.