Déi dräi sinn den éischten Trio u Bridder, deen d'NBA konnt gewannen.

En Dënschdeg sinn d'Milwaukee Bucks fir déi zweete Kéier an der Geschicht a fir déi éischte Kéier säit 50 Joer nees NBA-Champions ginn. Dës Victoire war awer och nach aus engem anere Grond historesch.

D'Antetokounmpo-Bridder sinn elo den éischte Bridder-Trio, deem et gelongen ass, d'NBA ze gewannen. Nieft dem Giannis Antetokounmpo, deen de wichtegste Spiller vun de Bucks war an och MVP (most valuable player) an der Finall-Serie ginn ass, spillt nämlech och den Thanasis Antetokounmpo bei de Bucks.

De Kostas, mat 23 Joer de jéngste vun de Bridder, hat d'NBA d'lescht Joer mat de Los Angeles Lakers scho gewonnen, wat, wéi den Giannis an engem Interview sot, "owes um Iessdësch e bësse komesch war, well hien de Rank viru mir hat." Déi aner zwee Bridder, de Francis an den Alex Antetokounmpo, konnten d'NBA an hirer Karriär (nach) net gewannen.

Bis elo waren d'Spuenier Pau a Marc Gasol déi eenzeg Bridder, deenen et gelonge war, d'NBA ze gewannen, dat bei de Lakers respektiv bei den Toronto Raptors.