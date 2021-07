An der Gruppephas vum Härebasket gouf et e Sonndeg eng déck Iwwerraschung.

D'USA hunn nämlech 76 op 83 (22:15, 23:22, 11:25, 20:21) géint Frankräich verluer. Fir d'Ekipp vum Trainer Gregg Popovich ass et déi éischt Néierlag bei Olympia zanter dem Out an der Halleffinall 2004 zu Athen géint Argentinien.

D'Amerikaner hate virun zwee Joer schonn an der Véierelsfinall vun der Weltmeeschterschaft géint eis franséisch Noperen de Kierzere gezunn.