E Mëttwoch den Owend huet d'Lëtzebuerger Basketnationalekipp hire leschte Match an der Pre-Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft 2023 gespillt. Um Enn gouf et nees eng kloer Néierlag géint de Favorit Schweden. No véier Véierel huet ee sech misse mat 58:94 (19:24, 11:19, 14:28, 14:23) geschloe ginn. Topscorer bei de Lëtzebuerger war den Oli Vujakovic mat 18 Punkten. Den Allersmatch hat ee mat 76:129 verluer.

Am éischte Véierel haten d'Lëtzebuerger nach gutt mat de favoriséierte Schwede matgehalen. No 10 Minutte louch ee mat 19:24 hannen. Am zweete Véierel konnte sech d'Schwede weider ofsetzen an esou ass et beim Score vun 30:43 aus Siicht vun der Ekipp vum Ken Diederich an d'Paus gaangen. Am drëtten an am véierte Véierel ass de Réckstand weider gewuess, sou datt een um Enn mat 58:94 géint d'Skandinavier verluer huet.

